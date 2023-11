Basket div. regionale. I Tigers superano la capolista Budrio

Due belle vittorie per Villa e Riccione nella settima giornata di questo girone B di Divisione Regionale 2. Villa ottiene uno scalpo importante alla Tigers Arena grazie al successo sulla capolista Budrio per 73-57. Dopo due ko consecutivi l’impresa è di quelle da ricordare, pur se Villa rimane team di alto livello. La svolta nel terzo periodo, col +13 del 30’ (56-43) che sa già di sentenza. Quarto periodo sul velluto, i biancoverdi tornano a brillare.

Il tabellino di Villa: Zannoni 30, Zanotti 17, Bomba 13, F. Guiducci 4, Mussoni 4, Mazzotti 3, Bollini 2, Capidelli, F. Guiducci, T. Guiducci. All.: Amadori.

Molto bene anche i Dolphins di Maurizio Ferro a Castel San Pietro (78-81). Un Gardini stellare è l’anima di una squadra che supera in scioltezza i momenti più complicati per portare a casa il referto rosa. In classifica Riccione si piazza su una più confortevole posizione di metà classifica e lascia al penultimo posto gli emiliani.

Il tabellino: Gardini 34, Gori 13, Rosario Cruz 9, Ka 9, Provesi 5, Calegari 5, Renzi 4, Mariotti 2, Capelli. All.: Ferro.