Basket Divione regionale 1. Scirea ko, ma chiude terzo

Termina con una sconfitta la prima fase del Gaetano Scirea che, pur cadendo per 79-63 (parziali 22-11; 44-21; 64-39) sul campo dei Villanova Tigers, chiude al terzo posto nel girone, vista la contemporanea sconfitta di Lugo contro Massalombarda (82-91). Troppa la differenza di motivazioni, con i riminesi costretti a un successo per qualificarsi ai playoff, che sin da subito si portano avanti in doppia cifra, trascinati dal duo Zannoni-Polverelli (rispettivamente 26 e 23 alla fine).

Davanti a un avversario in buona serata, lo Scirea affonda, faticando in difesa e trovando nel solo Agatensi un po’ di continuità offensiva, almeno fino a un ultimo quarto in cui, partendo da -25, i ragazzi di coach Solfrizzi riescono a limare un po’ il distacco.

Peccato per l’Aics, che avrebbe avuto bisogno di una vittoria bertinorose per sperare. Ma poco male per la formazione bianconera, che può comunque festeggiare la salvezza matematica e che ora, con la mente sgombra, potrà godersi una seconda fase con il ruolo di mina vagante.

Il tabellino: Postolache, Piazza 5, Agatensi 12, Panzavolta 9, Angeletti 10, Poni 3, Sassi 2, Biandolino 2, Palazzi 2, Spagnoli 4, Bassi 4, Torelli 10. All.: Solfrizzi.