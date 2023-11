BASKET DIVISIONE 1. Landini sfida il Tigullio. Follo, assalto al Cogorno

Follo al gran completo per la sfida di oggi a Cogorno (ore 18.30) contro il Villaggio terzo in classifica nel Girone di Levante di Divisione Regionale 1 di basket. L’attenzione è concentrata sullo scontro al vertice Landini-Tigullio Santa Margherita in programma domani alle 19 a Montepertico, con lericini secondi a 2 punti e con una gara in meno a causa dell’allerta. L’allenatore della Landini Gabriele Ricci: "Il Tigullio è la squadra più forte del campionato sia sul piano tecnico che su quello atletico, con questo credo di rendere l’idea del peso dell’impegno che sembra proibitivo. Di sicuro daremo tutto". Le altre partite della giornata: Aurora Chiavari-Lavagna (domani ore 18) e Rapallo Casarza (domani 17,30).