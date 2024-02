Basket Divisione 1 Lerici mette sotto il Cogoleto. Follo piega l’Ardita e si avvicina alla salvezza

Basket spezzino vittorioso su tutta la linea in Divisione Regionale 1. Nella Poule Promozione la Gino Landini Lerici travolge a Montepertico il Cogoleto per 71-56 con questo schieramento: Sacchelli, Poletto, Vignali, Tripodi, Oddone, Omeragic, Rege Cambrin, Albanese, Russo, Putti, Pignoli. Altri risultati: Aurora-Loano 73-56, Next Step-Pgs Auxilium 71-57 e Tigullio-Pegli 77-75. Classifica: Tigullio Santa Margherita 18, Next Step Rapallo, Aurora Chiavari, Landini e Pgs Auxilium Ge 12, Pegli 8, Cogoleto 4, Loano 2. Il Follo nella Poule Salvezza vince a domicilio lo scontro al vertice con l’Ardita Juventus Genova per 74-66- In campo per il Follo: Corradi, Picelli, Gelmuzzi, Moscatelli, Cozma, Di Benedetto, Bardelli, Vespa, Burla e Preci. Altri risultati: Juvenilia-Blue Sea 62-55 e Valpetronio-Bvc 97-62. Classifica; Follo punti 14, Ardita Juve Genova 12, Villaggio Chiavari e Juvenilia Varazze 10, Valpetronio Casarza e Blue Sea Lavagna 6, Bvc Sanremo 2. In Serie C femminile Landini Lerici sempre più vicina ai playoff, dopo aver battuto al

’Palabiagini’ la Ponente per 66-48.