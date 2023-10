Basket Divisione 1 maschile. Derby Follo-Lerici stasera al PalaSprint

Alla quarta giornata è subito derby: Follo e Landini Lerici giocano stasera al Palasprint spezzino alle 21.15 nel match valido per il campionato di Divisione Regionale 1 maschile. Al Follo padrone di casa manca l’ala-pivot Tommaso Bardelli, infortunato, tuttavia l’ambiente appare motivato dal confronto con la capolista: "Confidiamo in un pubblico numeroso" è la considerazione del dirigente Giovanni Rescigno. Gabriele Ricci, allenatore della Gino Landini Lerici, mette in guardia i suoi. "Partita difficile e complicata quella contro il Follo, prima di tutto perché è un derby, secondo perché il Follo è squadra giovane ma di tutto rispetto, che fa del ritmo alto e dell’intensità il suo punto di forza. Quindi dovremmo essere molto bravi a gestire il ritmo della gara, così come le scelte offensive. Ci stiamo preparando per cercare di portare portare a casa i due punti sapendo che non sarà per nulla facile". Le altre partite della giornata sono Lavagna-Villaggio Sport (oggi ore 18), Casarza-Tigullio (domani ore 18) e Chiavari-Rapallo (domani ore 18).