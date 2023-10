Basket Divisione 1. Russi e Massa, cadono entrambe. Male la classifica

Continua il momento no delle ravennati. Russi ko 64-69 in casa del Baricella come il Lusa Basket Massa 61-75 sul campo del Basket Granarolo. Riposava la Raggisolaris. Russi giocherà venerdì alle 21.15 in casa con Imola, Faenza sabato alle 18.30 a Bertinoro (riposa Massa) Massa: Ravaglia 6, Spinosa L. 1, Spinosa A., Salvadori ne, Pietrini 13, Dalla Malva 2, Di Giorgio, Orlando 8, Delvecchio 15, Rivola 4, Fabiani 12, Berardi ne. All.: Solaroli. Russi: Kertusha 14, Scaccabarozzi, Catenelli 8, Bergantini 10, Cirillo, Allegri 5, Ceccarell ne, Totaro 9, Rosti ne, Morigi 6, Licchetta 4, Vistoli 8. All.: Tesei. Classifica: Budrio, Baricella e Granarolo 8; Argenta* e Villanova 6; Imola, 4 T.Ferrara, International Imola e Riccione 4; Artusiana Forlimpopoli, Cesena*, Massalombarda, Castenaso e Bertinoro 2; Castel San Pietro*, Faenza* e Russi 0. * già riposato