Basket divisione due. Grossetani in trasferta a Firenze

Dopo la sconfitta nel derby ma soprattutto dopo l’addio di coach Lucas Ingenito che ha scosso squadra e società, la Pallacanestro Grosseto torna in campo in uno scontro al vertice da non fallire. La quarta giornata del girone di ritorno di Divisione 2 pone i grossetani di fronte alla trasferta sul campo del Dlf Firenze: fiorentini a metà classifica, grossetani secondi in classifica ma che in questa settimana hanno dovuto metabolizzare l’addio del proprio tecnico che venerdì scorso aveva dato le dimissioni con incongruenze societarie. La squadra aveva quindi incredibilmente perso il derby casalingo contro Follonica, terzultimo con la coppia di coach Manganelli-Terrosi che era apparsa abbastanza in confusione in alcune scelte tecnico-tattiche. Il buon lavoro fatto da Ingenito in questi mesi dovrà adesso essere mantenuto per rimanere nei playoff, ma prima c’è una trasferta da vincere. Il turno fiorentino infatti non sarà semplice, contro un avversario esperto e che in casa tiene sempre a fare bene.