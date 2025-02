Basket, divisione reg. 3. Despar 4 Torri, domani derby con l’Acli

La stracittadina per ritrovare la retta via. Dopo lo stop di Castel Maggiore, la Despar 4 Torri di coach Tani ritorna in campo, nella seconda trasferta di fila, domani alla palestra del

Roiti per il derby con l’Acli G88, con palla a due alle 21,30.

Reduci dalla sconfitta interna contro il Basket Estense, i padroni di casa cercano l’aggancio al settimo posto dei granata, distante solamente due lunghezze. La Despar, invece, va a caccia del primo successo del girone di ritorno, per non perdere il gruppo delle inseguitrici al terzo posto.

Nella gara di andata al Pala Aeffe la 4 Torri si impose per 57-48.

Classifica: Matilde Basket Bondeno 24; Pgs Corticella 20; HB College, Vis 2008 Ferrara 16; Basket Estense 2011, Benedetto XIV Cento 12; Despar 4 Torri 10; Acli G88 8; Progresso Happy Basket, Gruppo Raviole Cento 4;

Veni Basket 0.