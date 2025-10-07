Basket - Divisione Regionale 1. Massa e Aviators non tradiscono. Ko a Imola la Raggisolaris Academy
Sorridono soltanto Lusa Basket Massa Lombarda e Aviators Lugo nella prima giornata di Divisione Regionale 1. Gli Aviators sbancano il campo dello Scirea Bertinoro 76-74 (16-26; 45-49; 56-66) rimontando 12 punti negli ultimi tre minuti, mentre Massa Lombarda supera 79-71 (21-20; 35-35; 51-54; 66-66) l’Audace Bombers Bologna in casa dopo un supplementare. Finale amaro invece per la Raggisolaris Academy, caduta 70-77 (21-23; 39-33; 59-60) a Imola con l’International.
Nel prossimo turno Lugo e Faenza giocheranno sabato in casa: gli Aviators alle 20 con Riccione, mentre la Raggisolaris Academy alle 20.30 con Bertinoro. Massa invece riceverà venerdì alle 21 l’Aics Forlì: anche quest’anno il Lusa Basket disputa le partite casalinghe a Lugo.
Il tabellino di Lugo: Naccari 2, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 12, Baroncini L., Galletti 8, Caroli 23, Guardigli 17, Mihajlovski, Savino 14. All.: Baroncini F.
Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 8, Colombo 15, Spinosa 6, Alberti ne, Conti ne, Sinacori ne, Benedetti 2, Ravaioli 21, Farabegoli 16, Martini 7, Laslau ne, Ciadini 4. All.: Solaroli
Il tabellino di Faenza: Gorgati 10, Gaina Catana, Al Alosy 22, Sy 2, Faccani 2, Marras 4, Gentile 8, Baldini 2, Bianchi, Camparevic 10, Aromando 10. All.: Monteventi
Classifica: Vis Persiceto, Anzola, Basket 2005 Cesena, Massa Lombarda, International Imola, Lugo e Tiberius Rimini 2; Bertinoro, Happy Basket Castel Maggiore, Riccione, Audace Bombers Bologna, Baricella, Veni San Pietro in Casale e Aics Forlì 0.
Il Capra Team ha battuto 60-52 Magik Rosa Parma. Nel prossimo turno il Capra Team giocherà ancora in casa, venerdì alle 21 alla palestra Mattioli con la BSL San Lazzaro.
Il tabellino del Capra Team: Scopa ne, Maioli 3, Montanari 14, Pieraccini 6, Andrenacci 2, Naim ne, Sampieri ne, Currà 6, Pirazzini ne, Bernabè 7, Rosier 11, Calabrese 11. All.: Luppi.
Classifica: Ravenna, Cavezzo, Puianello, Piumazzo, San Lazzaro, Scandiano e Valdarda 2; Valtarese, Rimini, Magik Rosa Parma, Noceto, Castello d’Argile, Vis Ferrara e Vigarano 0.
