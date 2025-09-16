Basket - Divisione regionale 1. Si presentano gli Aviators Lugo. Giovedì evento aperto a tutti

Gli Aviators Lugo si presentano alla città e ai tifosi. Giovedì alle 19 al Chicco d’Oro lounge cafè di Lugo si terrà la presentazione della squadra che da inizio ottobre giocherà nel campionato di Divisione Regionale 1 e sarà un evento aperto a tutti.

Il debutto in campionato degli Aviators sarà sabato 4 ottobre alle 18.30 in casa del Gaetano Scirea Bertinoro e in preparazione a questo incontro, disputeranno due amichevoli entrambe al PalaBanca di Lugo: mercoledì alle 19.30 con il Guelfo Basket Castel Guelfo (Divisione Regionale 2) e sabato 20 settembre alle 17.30 con la Cestistica Argenta (serie C).

Il roster degli Aviators: Playmaker: Lorenzo Baroncini (2003, confermato), Tommaso Galletti (2005, dai Baskers Forlimpoli, B Interregionale), Enea Ballardini (2009, dal settore giovanile); Guardie: Mattia Mazzotti (2003, confermato), Giacomo Naccari (dalla Raggisolaris Academy); Ali: Giulio Caramella (2005, confermato), Matteo Caroli (1995, dal Lusa Basket Massa Lombarda, Divisione Regionale 1), Federico Botti (2007, dal settore giovanile), Mattia Martini (2008, dal settore giovanile); Centri: Daouda Fall (2002, free agent), Petar Mihajlovski (2000, free agent), Giancarlo Savino (2003, dal Guelfo Castel Guelfo, serie C).