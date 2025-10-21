Basket - Divisione Regionale 1, 2 e B femminile. La Raggisolaris Academy sbanca Castel Maggiore. Perde il Club Russi a Bellaria. Ko il Capra Team

In Divisione regionale 1 primavittoria in campionato per la Raggisolaris Academy che sbanca nel finale il campo dell’Happy Basket Castel Maggiore 79-80 (22-19; 37-39; 64-61). Sconfitte per Aviators Lugo, 60-66 (16-10; 33-32; 41-49) ad Anzola, e per Massa Lombarda, caduta 63-64 (22-16; 40-32; 50-55) in casa con il Tiberius Rimini. Lugo: Naccari 8, Martini ne, Mazzotti 8, Baroncini L. 7, Galletti 5, Caroli 16, Caramella 3, Guardigli 11, Mihajlovski ne, Savino 2. All.: Baroncini F. Massa: Benedetti 14, Ravaioli 12, Martini 6, Ciadini 9, Conti, Sinacori ne, Farabegoli 11, Laslau ne, Alberti 5, Spinosa 6, Ravaglia. All. Solaroli. Faenza: Merendi 3, Gorgati 9, Gaina Catana ne, Al Alosy 13, Lazzari 13, Marras ne, Dellachiesa 11, Grillini ne, Baldini 6, Naldini 3, Camparevic 14, Aromando 8. All.: Monteventi Classifica: Anzola, Vis Persiceto e Tiberius Rimini 6; Lugo, International Imola, San Pietro in Casale e Cesena 4; Castel Maggiore, Aics Forlì, Giardini Margherita, Bertinoro, Cesena, Massalombarda e International Imola, Faenza, Audace Bologna 2; Riccione e Baricella 0.

In Divisione regionale 2 il Faenza Futura Basket conquista la prima vittoria in campionato sul campo della Cestistica Argenta superata 58-54 (14-15; 28-32; 44-39). Perde il Basket Club Russi a Bellaria 63-70 (16-16; 28-39; 45-50): ha riposato la Compagnia dell’Albero Ravenna. Russi: Venturini Mi. 2, Mazzotti 6, Basaglia 7, Rosetti 15, Bamba 5, Guerra, Omorodion 10, Ceccarelli 3, Pirini 2, Porcellini 13, Denti, Patuelli. All.: Venturini Ma. Faenza: Silimbani 13, Samorì L. 10, Fabbri 8, Samorì M. 8, Spiriti 8, Cosecchia 6, Monteventi 3, Liverani 2, Castellari, Melandri. All.: Bertozzi.

Classifica girone E. San Felice 4; Guelfo Basket, Consandolo, San Mamolo, Pontevecchio, Grifo Imola, PGS Bellaria 2; Ozzano, Pianoro, Medicina, Argenta e San Lazzaro 0. Classifica girone F. Ravenna, Onda Buena, Bellaria, Coriano 2 San Marino 2; Aics Forlì, Cattolica, Villanova, Russi, Tigers Forlì, Morciano, Sunrise Rimini e Stella Rimini 0.

In B femminile secondo ko consecutivo per il Capra Team Ravenna, sconfitto 55-61 (17-19; 29-29; 40-46) in casa dell’Happy Basket Rimini 55-61 (17-19; 29-29; 40-46) Tabellino: Scopa ne, Maioli ne, Montanari 2, Pieraccini 5, Andrenacci 14, Naim ne, Sampieri, Currà 5, Pirazzini 2, Bernabè 13, Rosier 7, Calabrese 7. All.: Luppi. Ravenna ha due punti in classifica.