Basket Divisione regionale 1: a Camaiore quarto ko di fila (87-72). Il Cmc si arrende al Viareggio
Niente impresa in Versilia per il Cmc che sul parquet di Camaiore, contro il Viareggio, incassa la quarta sconfitta consecutiva...
Niente impresa in Versilia per il Cmc che sul parquet di Camaiore, contro il Viareggio, incassa la quarta sconfitta consecutiva di questo inizio di campionato di Divisione regionale 1 giunto alla quinta giornata. I biancocelesti tornano sconfitti 87-72 (parziali 19-16, 41-37, 68-60) al termine di un confronto vissuto all’inseguimento ma restando sempre in partita e dopo una buona mezz’ora giocata in equilibrio. I biancocelesti di coach Michele Bertieri chiudono a –3 il primo tempino e a –4 il secondo (parziale 22-21). Nella terza frazione i locali allungano leggermente ma all’ultimo intervallo è ancora un –8 recuperabile. E invece per i carraresi arriva la resa (parziale 19-12) che porta a –15 il risultato finale. Per il Cmc apprezzabili i 72 punti segnati ma ancora una volta gli 87 incassati lasciano qualche perplessità sulla tenuta difensiva.
Tabellino: Tonelli 13, Campi 10, De Angeli 5, Diagne, Moscatelli 12, Akkad, Orsini 7, Sessa 4, Malcontenti, Mancini 4, Suriano 9, Toppetti 7.
ma.mu.
