Basket Divisione regionale 1. Aics sesta: salvezza rimandata

Amara vittoria per l’Aics che, nell’ultima gara del girone di ritorno, abbatte nettamente Castel San Pietro con il punteggio di 75-49 (parziali 18-12; 32-24; 56-25), ma questo non basta per entrare tra le prime cinque del girone: con il ko del Tiberius Rimini, a quel punto sarebbe servita la vittoria dello Scirea a Verucchio (nella foto, Nicola Gardini contro Marcello Spagnoli nello scontro diretto disputato ai Romiti). Invece i ragazzi di coach Di Lorenzo dovranno giocarsi la salvezza nella seconda metà del campionato.

Quanto alla sfida, sin dall’avvio sono i forlivesi a rimanere avanti nel punteggio, guidati da un vivace Gasperini e da un ispirato Spisni, senza mai riuscire però a dare lo strappo definitivo. La decisiva spallata al match arriva dopo l’intervallo, quando una difesa impenetrabile propizia il parzialone di 24-1 nel 3° quarto: nessun canestro subìto in 10’, con Corzani e Mistral protagonisti nella metà campo offensiva. Così, l’ultimo quarto diventa puro garbage time, che serve solo a certificare la vittoria che vale il sesto posto finale per i forlivesi.

Il tabellino: Gasperini 9, Pinza 5, Ravaioli 6, Gori, Spisni 8, Righi 3, Zammarchi 4, Bessan 6, Corzani 12, Mistral 11, Gardini J. 10, Adamo. All.: Di Lorenzo.