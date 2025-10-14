Basket Divisione regionale 1. Aics, trionfo in rimonta

Primo successo dell’anno per l’Aics, a cui servono due tempi supplementari per battere la forte Massalombarda dei forlivesi Colombo, Ciadini e Ravaioli: finisce 81-77 (parziali 13-16; 28-39; 52-52; 61-61; 70-70; 81-77).

Nel primo tempo, sono gli ospiti a fare la partita, trascinati da un brillante Farabegoli (19 per l’ex Baskérs), che li fa volare fino sul +16 (23-39), ma nel terzo quarto Forlì ricuce la doppia cifra di vantaggio e, continuando la propria rimonta, si riporta addirittura in parità grazie a un buon Mistral.

Da quel momento si va avanti punto a punto: dopo un ultimo quarto di grande equilibrio, per due volte, sia al 40’ che al 45’, è Massa a trovare, con Spinosa, il canestro della parità che allunga la partita al supplementare e poi al secondo. Ma alla fine, dopo 50’ di lotta serrata, sono i forlivesi a spuntarla, conquistando due punti di platino per la classifica e per il morale, riscattando così la pesante sconfitta che era maturata all’esordio.

Tabellino Aics: Cacchi ne, Gasperini 11, Malaguti ne, Gori 6, Ravaioli M. 9, Zammarchi 4, Puntolini 4, Mistral 15, Pinza 13, Bessan 11, Signorini 8, Lombini. All.: Lazzarini.