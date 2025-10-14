Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Basket Divisione regionale 1. Aics, trionfo in rimonta

Basket Divisione regionale 1. Aics, trionfo in rimonta

Sotto di 16, vince dopo due supplementari

di VALERIO RUSTIGNOLI
14 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Primo successo dell’anno per l’Aics, a cui servono due tempi supplementari per battere la forte Massalombarda dei forlivesi Colombo, Ciadini e Ravaioli: finisce 81-77 (parziali 13-16; 28-39; 52-52; 61-61; 70-70; 81-77).

Nel primo tempo, sono gli ospiti a fare la partita, trascinati da un brillante Farabegoli (19 per l’ex Baskérs), che li fa volare fino sul +16 (23-39), ma nel terzo quarto Forlì ricuce la doppia cifra di vantaggio e, continuando la propria rimonta, si riporta addirittura in parità grazie a un buon Mistral.

Da quel momento si va avanti punto a punto: dopo un ultimo quarto di grande equilibrio, per due volte, sia al 40’ che al 45’, è Massa a trovare, con Spinosa, il canestro della parità che allunga la partita al supplementare e poi al secondo. Ma alla fine, dopo 50’ di lotta serrata, sono i forlivesi a spuntarla, conquistando due punti di platino per la classifica e per il morale, riscattando così la pesante sconfitta che era maturata all’esordio.

Tabellino Aics: Cacchi ne, Gasperini 11, Malaguti ne, Gori 6, Ravaioli M. 9, Zammarchi 4, Puntolini 4, Mistral 15, Pinza 13, Bessan 11, Signorini 8, Lombini. All.: Lazzarini.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su