Basket Divisione regionale 1: attacco sterile, passa il Valdicornia (49-64). I Legends affondano in casa

Ritorno all’antico per i Legends che, dopo il blitz di Lucca, nella quinta giornata della Divisione regionale 1, incassano un’altra sconfitta interna per 49-64 (parziali 13-21, 33-35, 40-53) contro il Valdicornia. La squadra di coach Gugliemo Rossi parte imballata e va subito sotto riuscendo però a restare in partita e a chiudere a –8 al primo intervallo. Nella seconda frazione i carraresi riordinano le idee e con un parziale di 20-14 tornano a galla e prima dell’intervallo lungo per un attimo riescono a mettere anche il naso avanti per poi andare negli spogliatoi sul –2. Il peggio arriva al rientro in campo quando l’attacco lascia la testa nella notte di Hallowen e non trova più il canestro (solo 7 punti in 10 minuti) e con un parziale di 7-18 i marmiferi affondano mentre livornesi ipotecano il successo chiudendo a +13 dopo 30 minuti di gioco. Nell’ultimo tempino la reazione apuana non arriva (parziale 9-11) e alla sirena è –15.

Tabellino: Viola 3, Donati 14, Pizzanelli 9, Leonardi 7, Bordigoni 5, Fontanelli 3, Tongiani 4, Maiolini 4, Viaggi (Bruzzi n.e.).

ma.mu.