Basket Divisione regionale 1. Audax senza pietà piega il Grosseto. Gara da brivido

AUDAX CARRARA

82

GROSSETO

76

AUDAX CARRARA: Mezzani 3, Ramirez 18, Bertuccelli 3, Lulli 29, Morillo 16, Volpi 12, Castigliepo 1 (Tonarelli e Caruso n.e.). All. Cristelli.

GROSSETO: Fanelli 17, Piccoli 14, Ignarra 4, Furi 9, Ricciarelli 6, Simonelli 6, Liberati 15, Romboli 5, Capverse. All. Santolamazza.

Parziali: 24-19, 41-42, 65-60

Arbitri: Contu di Pisa e De Chiara di Firenze

Tiri liberi: Carrara 13/23, Grosseto 11-17

CARRARA – Prova di carattere dell’Audax che nella gara interna valida per l’ottava di ritorno della divisione regionale 1, piega il Grosseto al termine di 40 minuti da brivido. I giallozzurri partono bene i primi tre tempini ma altrettante volte si fanno raggiungere per poi restare lucidi gli ultimi tre minuti e portare a casa il risultato. I locali mostrano alcuni momenti di gioco di squadra ma mancano di continuità, non cadono nella zona disposta dagli ospiti, nel secondo tempino vanno a +9 ma subiscono un break di 3-15 e a metà gara è 41-42. Al rientro in campo 4 triple consecutive fanno schizzare l’Audax a +14 (64-50), ma poi un incredibile contro break di 1-22 tra il terzo e il quarto tempino, consente ai maremmani di recuperare e passare davanti (66-72). I carraresi hanno però la forza di reagire e spinti da uno stellare Gherardo Lulli (nella foto), con un break di 10-0 ribaltano il risultato e torna il sereno.

ma.mu.