Basket divisione regionale 1. Aviators Lugo, è tris

Turno infrasettimanale di campionato agrodolce per le cugine ravennati di Divisione Regionale 1. La Raggisolaris Academy perde 74-80 (18-17; 43-44; 58-59) in casa con il Tiberius Rimini, facendosi agganciare al secondo posto dallo Scirea Bertinoro, squadra che affronterà questa sera alle 21.15 in trasferta nella quinta giornata di ritorno. Gli uomini di coach Monteventi dovranno lasciarsi alle spalle il ko e concentrarsi sul prossimo impegno. Sorridono gli Aviators Lugo, impostisi 69-54 (17-12; 36-35; 47-44) a Riccione dove hanno conquistato la terza vittoria in altrettante gare disputate nel girone di ritorno, risalendo la classifica fino al terzo posto. Alla Poule Play Off accederanno le prime cinque. Non è sceso in campo il Lusa Basket Massa Lombarda, che disputerà il match del turno infrasettimanale in casa dell’Aics mercoledì alle 21, e giocherà domenica alle 18.30 in casa con Castel San Pietro, la quinta di ritorno. Fissato anche il recupero con l’International Imola, in programma giovedì 30 alle 21.15 a Lugo. Gli Aviators saranno invece di scena domani alle 19 in casa con il Basket 2005 Cesena. Al termine della regular season mancano ancora sette partite (Faenza e Massa devono ancora riposare) e ci sono grandi possibilità che tutte e tre le ravennati accedano alla fase promozione.

Il tabellino di Lugo: Rosetti, Cortecchia ne, Mazzotti 6, Baroncini L., Fussi 10, Creta 20, Canzonieri 8, Caramella 3, Belmonte 2, Arosti 5, Ravaioli 15, Pasquali. All.: Baroncini F. Il tabellino di Faenza: Garavini 5, Naccari 13, Merendi 9, Dellachiesa 8, Verna, Sirri 10, Lanza ne, Naldini 3, Camparevic 2, Marras ne, Lazzari 12, Bendandi 14. All.: Monteventi.

Classifica: Massa Lombarda** 20; Raggisolaris Academy e Gaetano Scirea Bertinoro 18; Lugo* 16; Aics Forlì* e Tiberius Rimini 14; Tigers Villanova* 12; Riccione* e Basket 2005 Cesena* 10; Castel San Pietro 8; International Imola* 6. * gare in meno

Luca Del Favero