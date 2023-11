Basket Divisione regionale 1: battuto il Bellaria Pontedera. Ritorno al successo per i Legends. Prova solida, quattro in doppia cifra

LEGENDS CARRARA

71

BELLARIA PONTEDERA

65

LEGENDS CARRARA: Tongiani 14, Donati 12, Leonardi 11, Viola 10, Peselli 8, Benfatto 5, Olivi 5, Bordigoni 4, Viaggi 2, M. Diamnati. All. Fiorani.

BELLARIA PONTEDERA: Cecchi 23, Belli 2, Giusti 4, Redini 10, Boschi 15, Mareddu, Cecchi 7, Magozzi, Diviggiano 3, Donati 1. All. Calvani.

Arbitri: Liverani di Livorno e Giordani di Piombino.

Parziali: 19-13, 36-31; 58-47.

CARRARA – Tornano al successo i Legends che in casa superano il Bellaria Pontedera e conquistano il quarto successo del campionato. Gara equilibrata caratterizzata da vantaggi minimi, con i gialloviola che però chiudono sempre davanti tutti i tempini. E’ più 6 al primo intervallo breve, che diventa più 5 a metà gara (parziale secondo tempino 17-18). Bene al rientro in campo, con gli apuani che aumentano la spinta offensiva e con un parziale di 22-16 chiudono all’ultimo intervallo breve in vantaggio con un rassicurante più 11. Un buon vantaggio ma non certo decisivo. La gara infatti resta aperta ma nella quarta frazione i gialloviola mantengono la giusta concentrazione, controllano la reazione dei pisani (parziale 13-18), gestiscono il vantaggio e chiudono a più 6 muovendo la classifica. Con un super Nicola Tongiani (nella foto), terminano in doppia cifra anche Donati, Leonardi e Viola. Benino anche le percentuali al tiro con 621 (29%) dalla distanza, 1834 (54%) da sotto e 1729 (74%) nei liberi.

Maurizio Munda