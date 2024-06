Basket Divisione Regionale 1. Binzago al match point. Con Ebro c’è solo spazio per la festa promozione

Stasera alle 21.15 il Pob Binzago “serve“ per il primo match-point nella finalissima di Divisione Regionale 1 contro Ebro. Un’occasione ghiottissima per la squadra di Tato Grassi che in caso di vittoria otterrebbe la seconda promozione in 12 mesi in virtù della netta vittoria nel match di andata alla Forza e Coraggio di Milano, domenica letteralmente invasa dai caldissimi tifosi binzaghesi che con il loro tifo hanno spinto capitan Motta (foto) e compagni al successo. Stasera si gioca al PalaPrealpi di Seveso sede dei match casalinghi della Pob. Pronostico che pende dalla parte dei brianzoli nettamente superiori nei primi 40 minuti conclusisi 63-49. Esito di gara-1 mai in discussione fin dal primo quarto vinto da Binzago 23-12, il vantaggio è sempre stato sopra la doppia cifra, addirittura di 18 punti al 30’ (56-38). Galli top scorer a quota 12.

Ro.San.