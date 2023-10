Basket Divisione regionale 1. Black out per l’Audax. Debacle nel finale dopo un match lento

AUDAX CARRARA

73

DONORATICO

78

AUDAX CARRARA: Castigliego, Bianchini 6, Ramirez 14, Bertuccelli 5, Eerikinharju 26, Valenti 22, Peselli, Evangelisti, Donnini (Tonarelli n.e.). All. Cristelli

DONORATICO: Trassinelli 9, Gozzoli 4, Guglielmi 16, Bruci F., Favilli 16, Bruci M. 10, Biagi 1, Panicucci, Tinagli 2, Deop, Batiemmi 20, Creatini. All. Triglia.

Parziali: 17-17, 34-30, 65-49

Arbitri: Campatelli di Sesto Fiorentino e Parigi di Firenze

Tiri liberi: Audax 1021, Donoratico 2028

CARRARA – Una brutta Audax fa harakiri e ad Avenza subisce la seconda beffa casalinga. Prima parte soporifera, terzo quarto brioso poi il buio. Primo quarto in equilibrio coi locali che mostrano problemi in difesa, confusione in attacco e poca concentrazione. Nel secondo quarto il Donoratico arranca, l’Audax pure ma comunque all’intervallo è +4. La scossa arriva negli spogliatoi e al rientro con un break di 6-0 in un miunuto, sale fino a +11 (43-32) per poi schizzare a +18 (60-42). Il Donoratico prova anche la zona. Sembra una partita da gestire ma l’utimo quarto è da incubo: l’Audax si blocca (il primo canestro arriva dopo 5’40“), perde Eerikinharju molti minuti per un infortunio alla mano (non giustifica la debacle), gli ospiti salgono in cattedra e con un break di 0-15 a -3.20 acciuffano il pareggio (68-68) e vincono a +5. (nella foto l’ala Gabriele Bianchini)

ma.mu.