Basket - Divisione regionale 1. Cesena 2005, poker di successi

Quarto successo consecutivo (e quinta affermazione stagionale) per la Cesena 2005 che nel campionato di basket di Divisione Regionale 1 sul parquet di casa supera 75-69 (11-13, 30-30, 56-45) i Raggisolaris Faenza al termine di un match ruvido e combattuto che si conclude in volata e regala ai giocatori biancazzurri un lusinghiero settimo posto in classifica.

L’assenza del centro titolare Balestri diventa da subito il problema maggiore per coach Vandelli che non riesce a contenere la fisicità di Moustapha Ndiaye, giovanissimo centro e assoluto dominatore dell’area, sia in attacco che in difesa. Faenza aggredisce dal primo istante sporcando ogni tentativo di manovra ma caricandosi immediatamente di falli e facendo scattare il bonus dopo appena due minuti dalla palla a due. Il punteggio procede al rallentatore con i piccoli di casa più imprecisi del solito (nessuna tripla nel quarto) e Ndiaye che giganteggia, volando una spanna sopra tutte le teste in campo. Vandelli ordina una zona 3-2 che cerca di proteggere maggiormente la sua area limitando i danni all’esiguo - 2 con cui si chiude il quarto. Cesena tenta la prima fuga grazie al risveglio dei suoi tiratori, ma è sempre Ndiaye a chiudere il gap. Con l’avvicinarsi della sirena finale, in un clima che si scalda e che infiamma il Palaippo, Faenza manda a bersaglio 4 triple pesantissime portandosi al comado con un parziale di 13-4, ma il copione non è ancora scritto definitivamente e Cesena reagisce di slancio: segna Sanzani, Santoro mette la tripla del + 3, Ndiyae risponde e poi va a segno Rossi con due liberi. Caramella imbuca la tripla del – 1, poi però c’è solo Cesena che cala il poker vincente con il 5-0 finale e si porta a casa i due preziosi punti in palio.

Il tabellino: Cesena Basket 2005: Rossi 14, Santoro 10, Piazza 6, Domeniconi, Nocerino , Panzavolta 16, Ricci 2, Pezzi 17, Sanzani 6, Orioli, Maldini, Capucci 4. All. Vandelli.

l.r.