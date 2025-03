Basket Divisione Regionale 1, debutto amaro per la Vis. Progresso, non bastano. Filippo e Nicola Riguzzi

Non può nulla Budrio all’esordio della poule playoff della Divisione Regionale 1: Piacenza espugna il PalaMarani e si porta in vetta al girone V1. Esordio dal sapore amaro nel girone V2 per le due bolognesi in gara per un posto nei playoff. Il Progresso Castel Maggiore di coach Palumbi alza bandiera bianca nella trasferta ravennate sul campo di Lugo 79-57 (17-10; 36-22; 57-42) nonostante le doppie cifre della premiata Riguzzi (16 punti per Nicola, 10 per Filippo) e di Turrini (11), che non bastano a contenere l’esuberanza dei biancoverdi guidati da 6 uomini in doppia cifra. Sorte non meno infelice per la Vis Persiceto guidata da Mazza (13) e Pedretti (11), piegata dalla corazzata 4 Torri 88-60 (23-14; 46-32; 66-48) e mai in partita contro una delle pretendenti alla serie C. Servono i 23 punti di Brandani e 15 di Fiore a Baricella per esordire col successo di misura ai danni di Reggio Emilia 74-73 nel girone V3 (21-28; 40-42; 53-56).

Girone V1: Budrio-Piacenza 61-75, Magik-Benedetto.La classifica: Piacenza 2; Benedetto, Gaetano Scirea, Magik e Budrio 0.

Girone V2: Lugo-Progresso 79-57, 4 Torri-Vis Persiceto 88-60.La classifica: 4 Torri e Lugo 2; Raggisolaris, Progresso e Vis Persiceto 0.

Girone V3: Bianconeriba-Jolly Reggio Emilia 74-73, Modena-Villanova Tigers 79-63.La classifica: Modena e Bianconeriba 2; Massa, Jolly Reggio Emilia e Villanova Tigers 0.

g. g.