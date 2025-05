Basket, divisione regionale 1. Despar e Budrio, domani spareggio per le finali

Dentro o fuori, una gara che vale una stagione. Domani alle 18 andrà in scena al Pala Aeffe il turno preliminare decisivo per accedere alle finali promozione tra Despar 4 Torri e la Pallacanestro Budrio, a cui approderanno le tre migliori squadre delle trentatré partecipanti al campionato.

I gialloblù si sono qualificati dopo un lungo testa a testa con Parma, strappando all’ultima giornata il pass per lo spareggio, impreziosito dalla bella rimonta a Cento. Squadra giovane e che ha cambiato molto, si conferma una forza importante della categoria, dopo le finali raggiunte anche

nella passata stagione. In casa Despar, dopo un cammino strepitoso con una sola sconfitta tra regular season e seconda fase, si vuole sfruttare il fattore campo e l’apporto dei tifosi granata, in una gara importante per raggiungere le finali per il secondo anno di fila e continuare a sognare la promozione. Nei due incontri stagionali nel girone B si è sempre imposta la Despar: 54-64 a Budrio, con un pericoloso riavvicinamento dei bolognesi nel finale, e un più tranquillo 70-52 al Pala Aeffe. Per ritrovare il successo dei gialloblù, si va alla passata stagione: 54-70 a Ferrara e 66-55 a Budrio.