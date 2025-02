Basket Divisione Regionale 1. Despar 4 Torri riceve il Voltone

Con il mese di febbraio si avvia al termine la regular season di Divisione Regionale 1, fin qui dominata dalla Despar 4 Torri. Stasera alle 19 i granata scendono in campo per l’ultima gara casalinga di questa prima fase di stagione: al Pala Aeffe arriva il Basket Voltone. Ormai già rassegnati alla poule playout, i bolognesi condividono l’ultimo posto del Girone B con gli Stars Basket, a quota 6 punti. Lontano da Monte San Pietro, Voltone ha vinto solamente una volta in stagione, e va a caccia di un successo che manca dal 30 novembre 2024. La Despar, ancora una volta, non vorrà fare regali: lo scorcio conclusivo di questa prima fase sarà utile a coach Dalpozzo per mantenere alta la tensione, a livello mentale e tecnico, per arrivare al meglio alla seconda parte di campionato.