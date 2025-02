Basket Divisione Regionale 1. Despar ancora imbattuta. Anche il Voltone va ko

Una partita forse più complicata del previsto, ma alla fine la Despar 4 Torri centra il diciannovesimo successo in campionato contro un coriaceo Voltone Basket che, nonostante l’enorme divario in classifica, ha messo in difficoltà la capolista per quaranta minuti. Dopo un inizio molto impreciso al tiro, le due squadre aggiustano la mira. Dalpozzo e Cristoni fanno la voce grossa, e gli ospiti restano a contatto e pareggiano con Baroncini: 8-8. I granata provano il break con Cattani, ma l’antisportivo sanzionato a Bianchi concede a Voltone l’unico vantaggio di serata sul 14-16: divario immediatamente colmato da Caselli e Grazzi per il 18-17 della prima sirena. Al nuovo allungo estense risponde ancora Venturelli con la tripla del 28-26. Con più decisione prova ancora a scappare la Despar, e questa volta ci riesce con Grazzi e Bianchi: la difesa ferrarese si ricompatta, e in attacco i granata trovano punti anche dalla lunetta: Beccari sigla il +11, Ghirelli dalla distanza trova il +12, vanificato dal canestro di Bergonzoni per il 42-32 dell’intervallo. Quando al rientro Ghirelli e Cristoni fanno volare la 4 Torri sul 52-34, i conti sembrano ormai chiusi. Ma Voltone non ci sta, si ricompone e si riporta sul -12. Capitan Pusinanti interrompe il parziale dei bolognesi, che però continuano con Galvan nel loro momento positivo e rientrano definitivamente in partita, fino al -5 con Priori: è Grazzi a fissare il risultato sul 63-56 di fine terzo periodo. Nel finale la 4 Torri allunga fino all’85-71 conclusivo.