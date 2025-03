Basket, Divisione regionale 1. Despar resta imbattuta. Colpo a Castelmaggiore

In attesa del recupero contro Lugo, la Despar 4 Torri di Dalpozzo chiude imbattuta l’andata della seconda fase. Sul campo dell’Happy Basket i granata devono sudarsi la ventitreesima vittoria di stagione, che vale la vetta solitaria del Girone V2.

Spinti dal calore del pubblico di casa, i biancorossi affrontano ad alta intensità la gara dalle battute d’avvio, ma poco e niente possono contro il tandem Caselli-Pusinanti, che firmano il 5-16 iniziale. L’aggressività difensiva costa al Progresso molti falli, tuttavia i ragazzi di Palumbi rimangono dentro la partita grazie al parziale firmato da capitan Riguzzi, per il 18-26 della prima sirena. La Despar deve respingere il rientro dei bolognesi, che continuano a giocare ad alta intensità. La partita è serrata e fisica, i granata si affidano a Cattani e Bianchi per rispondere alle buone percentuali al tiro del Progresso, che fa 32-33 con Bartoli. La 4 Torri non capitalizza le seconde possibilità dei rimbalzi offensivi, se non con Bertocco, ma dalla lunetta ancora Riguzzi trova il 39-39 dell’intervallo.

La Despar non si scompone, Beccari rifila un paio di stoppate in difesa, e il controsorpasso granata arriva con Grazzi e l’ispirato Dalpozzo per il 45-48, supportati dall’ottimo ritorno in campo di Mujakovic, che con cinque punti di fila sigla il 49-56. La Despar scappa definitivamente ancora con Dalpozzo e Mujakovic, è 49-63. La mano dei biancorossi si raffredda contro la difesa ospite e il Progresso finisce il carburante, finisce 51-73.