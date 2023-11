Basket Divisione regionale 1: dopo 4 ko di fila. L’Audax è chiamata a reagire. Contro il Calcinaia torna Eerikinharj

E’ un’Audax obbligata a vincere, quella che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte girevoli) ospita il Calcinaia per la 9ª giornata della Divisione regionale 1. Gara molto delicata per la squadra di coach Andrea Cristelli che viene da quattro sconfitte consecutive (non vince dal 22 ottobre) ed è in cerca di un successo che, oltre a muovere la classifica, dia una scossa positiva a tutto l’ambiente. In attesa di giocare a ranghi completi (i convalescenti Tealdi e Riccardi saranno pronti per Natale), i gialloazzurri recuperano completamente gli infortunati Valenti e Bianchini e possono disporre anche dello straniero Eerikinharj, che ha scontato le due giornate di squalifica. In virtù del rientro del finlandese, Cristelli deve rinunciare all’altro straniero, il domenicano Morillo (il regolamento consente un solo straniero a referto) che non ha fatto male nelle due partite in cui è stato impiegato.

In classifica il Calcinaia è sesto a quota 8 (otto partite giocate, quattro vittorie, quattro sconfitte, 552 i punti segnati e 523 quelli subiti, differenza +29) mentre l’Audax è decima a quota 4 (sette partite giocate, due vittorie, cinque sconfitte, 498 i punti segnati e 516 quelli subiti, differenza -18). Il ds Massimo Alibani invita a non sottovalutare l’avversario e chiede ai suoi una prova di orgoglio per iniziare a risalire una classifica che si è fatta preoccupante di giornata in giornata.

ma.mu.