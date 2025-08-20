Basket Divisione regionale 1 e B femminile. Il quadro dei gironi

Sono stati resi noti i gironi e le formule dei campionati di Divisione Regionale 1 maschile e di serie B femminile: entrambi inizieranno nel week end del 4/5 ottobre. Le tre ravennati di DR1, Aviators Lugo, Lusa Massa Lombarda e Raggisolaris Academy, sono state inserite nel girone B insieme a Veni San Pietro in Casale, Vis Persiceto, Anzola Basket, Basket Riccione, Giardini Margherita Bologna, International Imola, Bianconeriba Baricella, Basket 2005 Cesena, Aics Forlì, Scirea Bertinoro, Progresso Happy Basket Bologna, Audace Bombers Bologna e Tiberius Rimini.

Le prime sei classificate dei due gironi da 16 accedono alla seconda fase, ma le prime due si qualificano direttamente alle semifinali playoff (al meglio delle tre gare come la finale), mentre le altre si incroceranno nei play in gara unica (3A-6B, 4A-5B, 4B-5A, 3B-6A) con le quattro vincenti che si qualificheranno alle semifinali. Due saranno i tabelloni playoff per altrettante promozioni. Retrocedono le ultime di ogni girone, mentre le quindicesime si affrontano nei playout.

In B femminile, dove a rappresentare la provincia di Ravenna ci sarà il neopromosso Capra Team (il Faenza Basket Project si è unito con Cesena e la squadra sarà di fatto cesenate), ci sarà un girone unico da 16. Le avversarie del Capra Team sono Valtarese, Cavezzo, Peperoncino Castello d’Argile, Happy Basket Rimini, Puianello, BSL San Lazzaro, Scandiano, Pallacanestro Vigarano 2008, Magik Rosa Parma, Noceto, Cesena, Vis Rosa Ferrara, Valdarda, Sisters Piumazzo e Royal Vigarano. Le prime quattro disputeranno una final four per accedere agli spareggi nazionali, mentre l’ultima e la penultima giocheranno i playout (l’ultima retrocede).