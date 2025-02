Basket Divisione regionale 1. Gasperini scuote l’Aics: è ancora in corsa

Vittoria per l’Aics, non senza qualche patema, contro il fanalino di coda Imola: 70-66 (17-14; 28-37; 58-51). Nel primo tempo Imola mette in crisi Forlì, ma la solidità di Pinza e Bessan tengono a galla i padroni di casa. Nella ripresa, con Gasperini, arriva il decisivo break che vale la vittoria. Ora non resta che sperare: con un successo all’ultima giornata contro Castel San Pietro e buoni risultati da altri campi, potrebbe arrivare la salvezza anticipata. Tabellino: Gasperini 16, Corzani 1, Ravaioli 11, Bessan 11, Righi, Gardini J., Zammarchi 4, Pinza 19, Gori 3, Mistral 1, Adamo 4. All.: Di Lorenzo.