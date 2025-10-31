Basket Divisione regionale 1. I Legends di Rossi cercano continuità contro il Valdicornia

Prova della verità per i Legends che dopo il colpo grosso di Lucca (sponda Sky Walkers), questa sera (palazzetto di Avenza, ore 21) provano ad inziare una striscia positiva ospitando il Valdicornia per la quinta giornata della Dr1. Dopo due sconfitte consecutive la squadra di Guglielmo Rossi (nella foto) si è sbloccata andando a vincere, seppure di misura (70-72) sull’ostico parquet lucchese e adesso vuole risalire la classifica. La squadra si era finalmente allenata a modo e il campo ha dato ragione a coach Rossi e anche la gara odierna dipenderà dal livello di preparazione raggiunto. Il Valdicornia non è una squadra facile, ma i gialloviola possono far pesare il fattore campo. In classifica i livornesi hanno 6 punti, 2 più dei carraresi, ma se gli attacchi si equivalgono (260 punti realizzati dai carraresi contro 265 degli ospiti), a preoccupare sono i punti subiti perché Carrara ne ha incassati 295, il Valdicornia ne ha presi 252. Come dire che i Legends devono stringere le maglie della difesa e spingere per gonfiare la retina avversaria.

ma.mu.