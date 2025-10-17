Basket Divisione Regionale 1. Il Jolly ospita Reggiolo, Novellara sfida il Cus

Due match molto interessanti per aprire la terza giornata di Divisione Regionale 1. Alle 21,30, alla palestra cittadina di via Primo Maggio, il Basket Jolly (4) riceve la Pallacanestro Reggiolo (2): i padroni di casa hanno esordito con 2 vittorie in altrettanti match, l’ultima con autorità nella trasferta di Cento, e vanno a caccia del tris per mantenere la vetta della graduatoria, facendo leva sull’ottimo momento di Bovio, decisivo proprio 7 giorni fa; i biancorossi di coach Tellini, invece, sono reduci dalla vittoria conquistata sabato nel match interno con Correggio che ha permesso loro di muovere la classifica e puntano al colpo a sorpresa, affidandosi all’esperienza di Defant e al buon momento di El Ibrahimi. Alle 21, invece, insidia Cus Parma (4) per la Pallacanestro Novellara (4): al cospetto degli "universitari", guidati da tante vecchie conoscenze del basket reggiano come coach Cavalieri, Basso, Lombardi e Pattini, Rinaldi e compagni difendono l’imbattibilità stagionale. Domani alle 18,45, infine, la già citata Correggio (0) fa visita al Magik Parma (4) con l’intento di muovere la classifica, anche se i ducali sono tutt’altro che agevoli da affrontare.