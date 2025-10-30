Basket Divisione regionale 1. Il CmC resta a secco contro il Calcinaia. Terzo ko consecutivo
Terza sconfitta consecutiva per il Cmc che nella gara interna contro il Calcinaia, valida per la quarta giornata della Divisione regionale 1, non riesce a invertire il trend di questo inizio stagione e soccombe 57-70 (parziali 23-16, 39-38, 45-53). Eppure per la squadra di Michele Bertieri (vice Luca Rigano) la partita era iniziata nel migliore dei modi. Minuto di silenzio per la tragedia di Rieti, quindi i locali partono forte, con ritmi molto alti che sorprendono i pisani. Tra i biancocelesti rientra il pivot Suriano dopo la breve parentesi Pistoia, e nel primo quarto il Cmc vola toccando più volte il +12 (20-8). Sembra una squadra rigenerata ma nel secondo tempino, minuto dopo minuto, gli ospiti prendono le misure, i locali invece calano, sprecano sotto canestro e l’inevitabile aggancio arriva a -1.40 sul 36-36 e subito dopo i pisani mettono il naso avanti per la prima volta 36-38. Il Cmc riesce ad andare all’intervallo lungo sul +1 (parziale secondo quarto 16-22), ma al rientro in campo i carraresi non trovano più il canestro (solo 6 punti in 10 minuti) e con un parziale di 6-15 il Calcinaia chiude a +8 dopo 30 minuti di gioco. Lo svantaggio non è notevole, ci sarebbe il tempo di recuperare, ma la squadra ha perso la lucidità iniziale e con un parziale di 12-17 chiude a -13.
Lo score: Mancini 1, Campi 10, Tonelli 12, Moscatelli 10, Diagne 8, Akkad 3, Orsini (nella foto) 7, De Angeli 6, Malcontenti, Sessa, Suriano, Toppetti.
ma.mu.
