Basket Divisione regionale 1. Il Jolly si esalta anche ad Anzola

Prosegue la marcia del Basket Jolly (8) in DR1. Nel turno infrasettimanale gli uomini di Gibertoni sbancano 73-68 Anzola (6) e sono in vetta insieme ad altre 4, anche se hanno una gara da recuperare e già osservato il turno di riposo: in terra bolognese decidono Costoli (19 punti), Gabbi (16) e Foroni (14). Primo hurrà stagionale per il Basketreggio (2), che vince 74-73 sul campo della iCare Cavriago (2), cui non bastano i 21 del solito Branchini: tra gli ospiti spiccano i 20 dell’ultimo arrivato Kocvara, Generali (14), La Rocca (12) e Zecchetti (10). Vittoria al fotofinish anche per il Nubilaria (4), che piega 70-69 al PalaMalagoli i bolognesi del Progresso Happy Basket (6): a decidere sono i 26 punti di Petrolini. Stasera si torna subito in campo: alle 21 il Basketreggio riceve a Villa Sesso i Giardini Margherita, mentre alle 21,30 alla Primo Maggio il Basket Jolly riceve una Pallacanestro Reggiolo reduce dal turno di riposo; domenica alle 18 al Pianella l’iCare ospita l’Audace Bombers Bologna.