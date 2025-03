Basket divisione regionale 1. La Vis si rialza, Giardini subito al top

Si rialza prontamente la Vis Persiceto di capitan ‘Manute’ Ferrari, che nella seconda giornata della poule-promozione di Divisione Regionale 1 liquida Lugo e si rimette in carreggiata dopo il ko contro la regina Ferrara. Al via questo weekend invece la poule-retrocessione, con gli esordi convincenti di Voltone e Giardini Margherita, che si prendono subito la vetta del girone R1, ma anche di Stars e Masi, a valanga nella première del girone R2. Bene San Pietro in Casale nel girone R3, col successo sulle doghe di Imola.

Gare poule promozione V1: Piacenza-Gaetano Scirea 78-65 e Budrio-Magik (posticipata ieri alle 20). Classifica: Piacenza 4; Benedetto 2; Magik, Gaetano Scirea e Budrio 0. Gare poule promozione V2: Vis Persiceto-Lugo 73-59 e Progresso Happy-Raggisolaris rimandata all’1 aprile. Classifica: 4 Torri, Vis Persiceto e Lugo 2; Raggisolaris e Progresso Happy 0. Gare poule promozione V3: Bianconeriba-Modena 77-87 e Villanova Tigers-Massa 60-77. Classifica: Modena 4; Massa e Bianconeriba 2; Jolly Reggio Emilia e Villanova Tigers 0. Gare poule retrocessione R1: Voltone-Medolla 99-68, Basketreggio-Riccione 63-85 e Giardini Margherita-Tiberius Rimini 78-59. Classifica: Giardini Margherita, Voltone e Riccione 4; Medolla, Basketreggio e Tiberius Rimini 2. Gare poule retrocessione R2: Stars-Anzola 93-75, Castelfranco Emilia-Cspt 2010 73-61 e Masi-Cesena 2005 72-57. Classifica: Masi 6; Castelfranco Emilia 4; Stars, Cesena 2005, e Anzola 2. Gare poule retrocessione R3: International-Veni 75-80, Reggiolo-Audace Bombers 64-59 e Correggio-Aics Forlì oggi alle 21. Classifica: Reggiolo 6; Veni 4; Internarional, Aics Forlì e Audace Bombers 2; Correggio 0.

Giacomo Gelati