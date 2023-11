Basket Divisione Regionale 1. La Grifo ritrova il sorriso. L’International invece no

Torna il referto rosa in casa Grifo mentre l’Easy Car International cade a Forlimpopoli. La Grifo interrompe la striscia negativa e ritrova la vittoria grazie al netto 80-63 conquistato contro il Gaetano Scirea dopo una gara che si è decisa nell’ultimo quarto, con i biancoblù più solidi e decisi a ritrovare i due punti, in una serata in cui la difesa ha fatto il suo e quattro uomini hanno chiuso in doppia cifra (Barbieri 19 punti, Laghi 17, Piaza 16 e Barbisan 12). Niente da fare per l’Easy Car International, sconfitta per 79-58 in casa dell’Artusiana Forlimpopoli. Le prove di Ricci Lucchi (15 punti), Roli e Spagnoli (10 entrambi) non sono bastate in una gara ostica contro un avversario di altissima qualità. La Grifo torna in campo sabato alle 20:30 a Castel San Pietro mentre l’International sarà di scena lunedì alle 20:30 alla Ravaglia con Lusa Basket Massa.