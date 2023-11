Basket Divisione regionale 1. Landini travolta dalla capolista. Follo esce sconfitto dal Villaggio

Scontro al vertice amaro per la Gino Landini Lerici, nel Girone di Levante della Divisione Regionale 1 di basket: la capolista Tigullio Santa Margherita Ligure si impone infatti con un netto 89-53 che la dice lunga sull’andamento del match. Questo il roster e i punteggi della Landini: Albanesi 2, Buffoni 4, Gaspani 5, Sacchelli 23, Maccari 2, Tripodi 5, Rege Cambrin 2, Putti 10, Oddone, Poletto, Vignali Pignoli. "Per oltre mezz’ora abbiamo retto il confronto – questa la sintetica analisi al termine dle match da parte di Gabriele Ricci, co-allenatore lericino con Maurizio Bertelà – poi è venuta fuori la superiorità atletica e tecnica di quella che può ritenersi la squadra più forte del girone. Per noi è comunque esperienza in più, adesso mettiamo la testa al match col Casarza". Non è andata meglio al Follo, sconfitto per 62-54 sul parquet del Villaggio, ko amaro dopo essere rimasti sempre in partita. Coach Strano ha schierato: Vespa 21, Preci 13, Leporati 6, Moscatelli 4, Pizzanelli 4, Di Benedetto 3, Liberatore 3, Salvia, Santucci, Bardelli, Adamo. Gli altri risultati della giornata: Rapallo-Valpetronio 103-71 e Aurora Chiavari- Lavagna 71-58. Classifica: Tigullio 12 punti; Landini Lerici e Villaggio 8; Aurora e Rapallo 6; Follo 4; Valpetronio 2; Lavagna 0.

In campo giovanile grandi emozioni nel match giocato a Montepertico dove la Golfo dei Poeti Spezia viene a capo della forte Pediatrica Livorno vincendo 82-80 nel secondo tempo supplementare. Coach Ricci (in forza della stretta collaborazione fra Golfo e Landini) ha schierato Maccari, Bertagna, Bianchini, Galletto, Bernardini, Piccolo, Bevilacqua, Lupi, Bisceglia, Mangini, Prisco, Tedeschi La Golfo dei Poeti vince nettamente anche con l’ Under 19 (77-44) nel derby spezizno con il Canaletto Sepor.