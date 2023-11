Basket Divisione regionale 1. L’Audax prova a reagire a Grosseto. Cristelli: "Ho fiducia»

"Eerikinharju è ancora squalificato, non credo di riuscire a recuperare Bianchini e Valenti, quindi giocheremo nelle stesse condizioni di giovedì sera, ma ho tanta fiducia nei giovani della squadra e cercheremo di fare al meglio". E’ preoccupato ma resta ottimista Andrea Cristelli (nella foto), il coach dell’Audax che oggi (ore 18) fa visita al Grosseto per l’ottava giornata della divisione regionale 1. Neppure il tempo di leccarsi le ferite dopo il derby perso per 62-60 e i gialloazzuri devono affrontare un’altra gara impegnativa dopo tre sconfitte consecutive. Cristelli analizza le ultime due: "Con Lucca ci siamo spenti improvvisamente e poi è diventato difficle risalire, mentre con i Legends tutti hanno visto che abbiamo subito un furto a volto scoperto, senza nulla togliere ai meriti dei Legends. Non sono solito commentare gli arbitraggi, ma Ramirez ha subito tre colpi consecutivi, non è stato fischiato niente ed è stata una situazione imbarazzante. I ragazzi hanno dato tanto e alla fine qualcuno era anche in lacrime. Abbiamo qualità riconosciute da tutti, ma poi non riusciamo a concretizzarle". In una classifica che si fa preoccupante, l’Audax resta a quota 4 punti (6 partite, 2 vittorie, 4 sconfitte) mentre il Grosseto di questo pomeriggio di punti ne ha 8 (7 partite, 4 vittorie, 3 sconfitte).

ma.mu.