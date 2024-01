Basket Divisione regionale 1. L’Audax rivoluzionata ospita il Viareggio. Ci sono Lulli e Ristori

Partita molto delicata per l’Audax che questa sera (palazzetto di Avenza, ore 20.30, porte girevoli) ospita il Viareggio per la prima giornata di ritorno della Divisione regionale 1, girone A. La gara arriva in un momento particolare, con la squadra rivoluzionata e che, dopo essere stata ridotta ai minimi termini tra infortuni ed epurazioni a cui vanno aggiunte la squalifica di Ramirez per due giornate e l’abbandono di Donnini dopo la sfuriata di domenica, da venerdì sera è stata rinforzata con gli arrivi della guardia Gherardo Lulli dalla Invictus Livorno e del play Tommaso Ristori (nella foto) dal Rosignano. "E’ una partita fondamentale e non potevamo affrontarla in pochi perché non volevamo attingere dall’under 17 per non togliere ragazzi che stanno facendo bene nel proprio campionato – dice il ds Massimo Alibani - se dovessimo perdere con Viareggio non rientriamo più tra le prime otto e diventerà difficile recuperare quei punti" conclude Alibani che lamenta certi atteggiamenti – i giovani di oggi hanno poca umiltà e si esaltano facilmente. Le critiche ci stanno, ma una volta i giocatori entravano in campo e davano tutto, dei dissensi se ne parlva dopo la partita". In classifica l’Audax è nona con 10 punti mentre Viareggio è 13esimo e ultimo con 6 punti. All’andata l’Audax vinse 73-82.

ma.mu.