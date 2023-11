Basket Divisione regionale 1. L’Audax s’è desta. Batte il Calcinaia dopo quattro ko di fila

AUDAX CARRARA

77

CALCINAIA

59

AUDAX CARRARA: Mezzani 8, Ramirez 21, Bertuccelli, Donnini 10, Valenti 10, Peselli, Evangelisti, Castigliego 2, Eerikinharj 26 (Tonarelli, Bianchini e Caruso n.e.). All. Cristelli.

CALCINAIA: Dal Canto 5, Nufrio 7, Foschi 12, Giari, Donati 3, Pasquanelli 9, Bartalacci 8, Nelli 2, Gambini 7, Lanisi 6. All. Ierardi.

Arbitri: Bastianelli di Arezzo e Cima di Viareggio.

Note: parziali 25-12, 41-34; 62-44. Tiri liberi: Audax 79; Calcinaia 1116.

CARRARA – L’Audax s’è desta. Vince ma convince poco. Torna al successo, muove la classifica ferma da un mese, ma fa vedere pochino sul piano del gioco pur avendo un tasso tecnico individuale notevolmente superiore. Partita non bella, zeppa di errori da entrambe le parti, ma gialloazzurri sempre avanti con un +14 nel primo quarto (22-8) poi chiuso a +12. Il peggio arriva nel secondo tempino quando in campo c’è più confusione che mai: i locali si appisolano sul +16 (28-12), subiscono un incredibile break di 0-15 e così riaffiorano i fantasmi del passato con gli ospiti a -1 (28-27). Poi due triple svegliano la squadra dal torpore, allontanano gli incubi e da quel momento l’Audax mantiene vantaggi più tranquillizzanti, difende con maggiore convinzione e con un break di 8-0 vola a +15 (49-34) ipotecando il successo che arriva dopo un quarto tempino gestito con la testa. In evidenza la coppia Eerikinharj-Ramirez (47 punti in due).

ma.mu.