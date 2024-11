Basket Divisione regionale 1. Legends di scena a Cerreto Guidi a caccia del tris

"Sulla carta è una partita abbordabile, ma sarà da giocare". Così Antonio Fiorani (nella foto), l’allenatore dei Carrara Basket Legends che questa sera (ore 21.15) fanno visita alla Cerretese per la decima di andata del campionato di Divisione regionale 1. "Sono una buona squadra, hanno subito una battuta di arresto con il Cmc, ma per adesso stanno facendo bene", aggiunge Fiorani, alle prese con i problemi della guardia Viola, in forse per un infortunio a un dito patito nell’ultima gara. In classifica la Cerretese è nona a quota 8 (4 vittorie e 5 sconfitte, 616 i punti realizzati e 634 quelli subiti). Un successo dei fiorentini li proietterebbe in zona playoff con rinnovate ambizioni. I carraresi sono 4 punti più in alto, in quinta posizione a quota 12 (a 4 lunghezza dal terzetto che guida la classifica), i punti realizzati sono 626, mentre sono 589 quelli subiti. Reduci da due successi consecutivi (Monsummano e Invictus Livorno), i gialloviola vanno a Cerreto Guidi per allungare la striscia positiva e quindi restare nella scia delle migliori. "Con Invictus abbiamo giocato male nel primo e nel secondo tempino, poi abbiamo aumentato l’intensità e la partita ha preso la piega giusta", dice ancora Fiorani che lavora per dare maggiore continuità al gruppo per tutti i 40 minuti.

ma.mu.