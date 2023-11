Basket Divisione regionale 1. Legends in campo contro Pontedera. Audax in crisi nera

Se l’Audax piange, i Legends non ridono. Non sta andando troppo bene il campionato di Divisione regionale 1 delle due formazioni carraresi. Quella messa peggio è la squadra gialloazzurra di Andrea Cristelli, una ’nobildonna’ decaduta che dopo avere perso di misura il derby (meno 2 in un finale fortemente contestato), ha perso anche a Grosseto, così che sono diventate quattro le sconfitte consecutive. Come non bastasse, il derby lascia strascichi dal giudice sportivo con il ds Massimo Alibani che ha rimediato una inibizione fino al 4 dicembre (due giornate) per "comportamento offensivo, minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri" e con una ammenda di 40 euro per "offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri". Va un po’ meglio in casa della matricola gialloviola di Antonio Fiorani anch’essa sconfitta a Venturina, ma almeno Nicola Tongiani (nella foto) e compagni hanno vinto il derby e in classifica hanno 2 punti in più dei cugini. Questa sera Legends nuovamente in campo (Dogali, ore 21.15) con Pontedera.

Classifica: Rosignano 14 punti; Libertas Lucca, Donoratico, Grosseto e Invictus Livorno 10; Calcinania e Valdicornia Venturina 8; Legends Carrara, Liburnia Livorno 6; Audax Carrara 4; Bellaria Pontedera, Viareggio e Castelfranco di Sotto 2.

ma.mu.