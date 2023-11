Basket Divisione regionale 1. Legends, non basta un super Viola contro il Valdicornia

VALDICORNIA VENTURINA

66

LEGENDS CARRARA

57

VALDICORNIA VENTURINA: Agostini 5, Riccardi 2, Giannetti 3, Mancino 4, Cacciottolo 6, Bongini, Alfarano 7, Pistolesi 4, Benucci, Pagni 6, Barontini 19, Franceschini 10. All. Gistri.

LEGENDS CARRARA: Viola 32, Tongiani 9, Diamanti M. 5, Diamanti L. 5, Peselli 4, Donati 2, Benfatto, Leonardi, Olivi, Viaggi. All. Fiorani.

Arbitri: Abdul Mumin e Posarelli di Grosseto.

Parziali: 17-23, 34-36, 48-44.

VENTURINA – Sconfitta esterna per i Legends che a sole 48 ore dal derby sono tornati sul parquet, in Valdicornia, per l’8ª turno del campionato di Divisione regionale 1. I gialloviola cedono al termine di una gara equilibrata, che ha visto gli apuani davanti nella prima parte, ma poi cedere, seppure di misura, nella seconda parte nonostante uno stellare Gabriele Viola (nella foto), top scorer con 32 punti. I Legends iniziano bene e chiudono a +6 il primo quarto; rallentano nel secondo ma a metà gara sono sempre davanti (+2). Il peggio arriva al rientro i campo: i soli 8 punti segnati nel terzo tempino (parziali 14-8), consentono ai locali di passare davanti all’ultimo intervallo (+4). La partita è aperta, ma i carraresi sono in calo e non riescono a ribaltare il risultato, anzi, con un parziale sfavorevole (18-13), chiudono a meno 9. Insufficienti le percentuali al tiro: (422 da 3), (1844 da 2), (916 ai liberi).

ma.mu.