Basket Divisione regionale 1. Legends, primo ko. Apuani sempre sotto contro gli Sky Walkers

LUCCA SKY WALKERS

80

LEGENDS CARRARA

58

LUCCA SKY WALKERS: Crippa 13, Sodini D.2, Petri 2, Rinaldi 5, Manfredini 2, Bianchini 11, Allegrini 4, Cattani 20, Lombardi 8, Catelli 5, Sodini R. 8, Losco. All. Merciadri.

LEGENDS CARRARA: Canciello 16, Viola 13, Tongiani 7, Benfatto 6, Donnini 6, Ferla 4, Borghini 2, Diamanti M. 2, Leonardi 2, Donati, Fontanelli. All. Fiorani.

Arbitri: Collina di Montemurlo e Luciano di Altopascio.

Parziali: 20-12, 39-28; 54-38.

LUCCA – Scivolata dei Legends che a Lucca subiscono la prima sconfitta in Divisione regionale 1. Un pesante –22 finale arrivato al termine di una partita giocata sempre all’inseguimento. I gialloviola di Antonio Fiorani, che portano in panchina gli influenzati Donati e Fontanelli solo per onor di firma, partono male ed è –8 al primo intervallo ma sale a doppia cifra già nel secondo tempino (parziale 19-16). I carraresi non prendono mai l’imbarcata ma in ogni frazione perdono qualche cosa e il divario cresce sempre più. Nel terzo tempino (parziale 15-10) l’attacco apuano è in difficoltà. Nell’ultimo quarto dovrebbe arrivare la reazione di Nicola Tongiani (nella foto) e compagni ma sono sempre i lucchesi a comandare il gioco e a chiudere a +22. Per i carraresi sono insufficienti le percentuali al tiro: 21% (3/14) da 3, 32,6% (17/52) da 2, 60% (15/25) ai liberi.

ma.mu.