Basket Divisione regionale 1. Legends, quarto stop. E la classifica si fa sempre più incerta

LEGENDS CARRARA

49

VALDICORNIA

55

LEGENDS CARRARA: Viola 16, Falconi 8, Diamanti M. 10, Benfatto , Viaggi, Leonardi , Diamanti L. 2, Peselli 2, Borghini 11. All. Fiorani.

VALDICORNIA: Agostini 6, Fratto 7, Pagni 6, Franceschini 9, Tracchi 17, Riccardi, Mancino 2, Cacciottolo, Pistolesi 3, Benucci, Barontini 5, Angiolini. All. Gistri.

Parziali: 17-14, 29-31, 45-45

Arbitri: Filipovic di Siena e Collina di Montemurlo

CARRARA – Quarta sconfitta consecutiva per i Legends che nella gara casalinga contro il Valdicornia, non fanno l’impresa e dopo una partita equilibrata, soccombono sotto un -6 finale che compromette sempre più la classifica. Gara avara di canestri, combattuta e minimi vantaggi alterni. E’ +3 per i gialloviola al primo intervallo, ma è -2 a metà gara (parziale 12-17). Anche il terzo quarto va via sul filo dell’equilibrio (parziale 16-14) e tutto si decide nell’ultima frazione dove gli ospiti tirano fuori le unghie mentre i locali non trovano più il canestro e con soli 4 punti segnati in dieci minuti, consegnano i due punti in palio ai livornesi che comunque, segnando solo 10 punti, non fanno tanto meglio. Ma è sufficiente per prevalere su Diamanti e compagni. (nella foto Michele Diamanti, guardia).

ma.mu.