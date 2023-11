Basket divisione regionale 1. Lerici passa a Casarza e tallona la capolista, Follo mette sotto il Blue Sea Lavagna

Nel campionato di Divisione Regionale 1 sorridono sia la Gino Landini Lerici (che rimane così nella scia della capolista Tigullio) vincendo a Casarza Ligure per 78-71 sul Valpetronio, sia il Follo sul Blue Sea a Lavagna per 65-53. Nella Landini coach Ricci ha schierato: Putti 12, Sacchelli 16, Tripodi 19, Rege Cambrin 2, Gaspani 2, Vignali 0, Buffoni 4, Maccari 4, Oddone 7, Albanesi 9, Poletto 3, Pignoli 0. Da parte sua il Follo di mister Stano ha giocato con: Preci, Pizzanelli, Vespa, Leporati, Santucci, Liberatore, Moscatelli, Gelmuzzi, Cozma, Di Benedetto, Adamo, Salvia. Rapallo-Villaggio 74-52 e Tigullio Sport Team-Aurora Chiavari 72-49 gli altri risultati nel settimo turno, la classifica: Tigullio Santa Margherita Ligure punti 14, Landini Lerici 10, Next Step Rapallo e Villaggio 8, Follo e Aurora 6, Valpetronio Casarza 2, Blue Sea 0. La Landini Lerici fa ’en plein’ col successo della squadra di Divisione Regionale 2 si impone in casa per 68-38 sul Recco. A livello giovanile vittoria per 89-78 della Golfo dei Poeti (allenata da Ricci) in casa della Etrusca San Miniato.

Infine da registrare in campo femminile la prima affermazione interna della Landini in Serie C per 60-28 sul Sestri; il tecnico Cabani ha messo in campo Bagalà 18, Mangano 14, Cacopardo 7, Bracco 2, Conselmo 7, Olivieri 5, Drovandi 4, Demi G. 2, Giugliano 1, Demi R. 0.