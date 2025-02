Basket: Divisione regionale 1 maschile. Derby, il Cmc travolge i Legends. Ora le due squadre sono appaiate

E’ stata la giornata del... non era mai accaduto prima, la quinta di ritorno della Divisione regionale 1. Il derby di ritorno del basket carrarese è andato al Cmc che con un +24 (47-71) si vendica del meno 16 dell’andata (62-78). Per i Legends una sconfitta pesante perché, oltre al punteggio, nel corso della stagione non era mai successo prima che perdesse quattro partite consecutive. E non era mai successo prima neppure che il Cmc vincesse tre partite di seguito. In classifica gialloviola e biancocelesti tornano a braccetto a quota 22 punti, dopo 13 giornate durante le quali i Legends sono stati davanti (dalla metà di novembre, ottava di andata), ma con il Cmc che adesso ha il vantaggio della differenza canestri (+8). In coda alla griglia playoff si è formato un terzetto inedito con le due carraresi e Donoratico, ma due punti sotto siamo già fuori.

Classifica: Calcinaia 32; Montemurlo 30; Pescia e Rosignano 28; Libertas Lucca 24; Cm Carrara, Legends Carrara e Donoratico 22; Cerretese 20; Sky Walkers Lucca e Castelfranco 18; Valdicornia e Viareggio 14; Monsummano 12; Pistoia e Invictus Livorno 8.

ma.mu.