Basket Divisione regionale 1 maschile e serie C femminile. Landini batte il Rapallo. La vetta è a soli 2 punti

La Gino Landini Lerici ha vinto mercoledì (86-78) a Montepertico il recupero con la Next Step Rapallo che la porta a 2 soli punti dalla capolista Tigullio Santa Margherita nel girone di Levante della Divisione Regionale 1 ligure di pallacanestro maschile. Questi i punteggi dei lericini: Sacchelli 24, Putti 19, Maccari 2, Buffoni 2, Gaspani I 0, Gaspani II 11, Albanese 11, Oddone 2, Tripodi 14, Poletto 6, Vignali 1. Raggiante capitan Francesco Putti: "Abbiamo vinto con l’unione sui vari talenti degli avversati, nonché col gran lavoro di cui siamo consci per cui non è vero che siamo una sorpresa, peccato per quel terzo quarto sotto tono". Una vittoria che segue quelle al Parco del Tigullio dove i lericini travolgono la Blue Sea Lavagna con un 72-57 e questi punteggi: Sacchelli 16, Putti 12, Maccari 2, Buffoni 6, Gaspani I 8, Gaspani II 11, Pignoli 0, Albanesi 2, Oddone 2, Tripodi 15, Poletto 4. I ragazzi dei coach Ricci e Bertelà sono attesi ora domani dall’Aurora a Chiavari.

Vince anche il Follo di mister Stano, in casa contro la Valpetronio per 62-59, schierando Preci, Pizzanelli, Vespa, Leporati, Gelmuzzi, Liberatore, Burla, Cozam, Di Benedetto, Adamo, Salvia, n.e. Moscatelli. Villaggio-Aurora 62-72 nel derby chiavarese e Next Step Rapallo-Tigullio S. Margherita 77-85 gli altri risultati della 2ª giornata di ritorno. La classifica registra Tigullio Santa Margherita Ligure punti 18, Landini Lerici 16, Next Step Rapallo e Aurora Chiavari 10, Villaggio e Follo 8, Valpetronio Casarza Ligure 2, Blue Sea 0. In Serie D2 la Golfo dei Poeti, pure diretta da Ricci, s’impone a sua volta alla Futura Genova (al Palabiagini lericino) per 65-59 con la seguente formazione; Bodini, Rocchi, Bidini, Travaglio, Spadone, Santacroce, Russo, Giananti L., Giananti D., Tavilla, Garbarò. A Lerici successo della Gino Landini femminile in serie C, per 59-49, sulla Polysport Lavagna. Ivi coach Cabani ha schierato Bagalà, Oueslati, Castorina, Conselmo, Cacopardo, Drovandi, Mangano, Demi G., Olivieri, Demi R.

Andrea Catalani