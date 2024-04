Basket Divisione regionale 1: nel match di Rosignano. Canestri irregolari. L’Audax retrocessa ricorre in Appello

Audax in attesa di sentenza, dopo la conclusione della stagione regolare della Divisione regionale 1 che ne ha decretato la retrocessione. I gialloazzurri si sono visti respingere il ricorso presentato a fine gara per la posizione irregolare dei canestri nella tensostruttura di Rosignano e hanno presentato appello. "A causa del poco spazio disponibile, le basi dei canestri erano posizionate troppo vicine alla linea di fondo, con la conseguenza che i canestri invece di essere 120 centimetri dentro il campo, erano a 170 – spiega il ds Massimo Alibani (nella foto) – conseguentemente il tiro libero era più corto e la linea delle triple era a 6.25 invece dei 6.75 ed era anche impossibile tirarle da fondo campo. Abbiamo fatto presente la cosa ad arbitri e commissario prima della partita, ma ci hanno detto di fare ricorso al termine della gara, mentre non è stato trovato alcun campo alternativo. Ma adesso il ricorso è stato respinto perché il giudice sportivo ha detto che doveva essere presentato prima di giocare, così abbiamo fatto appello e saremo presenti a Firenze per ascoltare cosa dichiareranno arbitri e commissario".

Classifica: Lucca 38; Rosignano e Donoratico 34; Valdicornia 30; Grosseto e Calcinaia 28; Legends Carrara e Castelfranco 24; Invictus Livorno e Audax Carrara 20; Viareggio 18; Liburnia Livorno 8; Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.