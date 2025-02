Basket Divisione Regionale 1, obiettivo Poule Promozione. Aics già salva? Sì, se lo Scirea la aiuta

Restano 40 minuti da giocare nella prima fase del campionato di Divisione Regionale 1 e l’ultima giornata si preannuncia densa di emozioni, visto che dividerà a metà i tre gironi: le prime cinque accedono al girone Verde che assegna la promozione, dove si divideranno in tre raggruppamenti con squadre del resto dell’Emilia-Romagna; mentre le altre sei lotteranno per la salvezza nel girone Rosso. Pertanto, è decisiva la corsa al quinto posto, l’unico ancora in palio nel girone C, visto che Massalombarda, Faenza, Lugo e Scirea sono già matematicamente qualificate.

Proprio i bianconeri avranno in mano il proprio destino per decidere la propria posizione finale: vincendo sabato sera a Villa Verucchio, i ragazzi di coach Solfrizzi sarebbero certi di chiudere al terzo posto (Faenza seconda è +2, ma ha il 2-0 negli scontri diretti). Proprio il match di Villa Verucchio sarà fondamentale per la corsa al quinto posto: in caso di successo, infatti, i Tigers sarebbero certi di entrare nel girone Verde, senza guardare i risultati dagli altri campi. In caso contrario, occhio a tutte le altre gare: Riccione-Tiberius, Cesena-Faenza e Aics-Castel San Pietro. I forlivesi sono in una situazione complessa: devono sperare nel ko di Verucchio e anche del Tiberius. A quel punto l’ingresso nella Poule promozione sarebbe una sfida a due tra Cesena e Aics: entrambe in vantaggio nella differenza canestri contro i verucchiesi, ma pari tra loro visto che gli scontri diretti sono terminati 71-46 al Villa Romiti e 81-56 al PalaIppo. Incredibile, dopo il +25 dell’andata.

In caso di classifica avulsa a tre, tra Tigers, Cesena e Aics, però, ad esultare sarebbero proprio i ragazzi di coach Giampaolo Di Lorenzo, forti del +15 contro i Tigers, a differenza di Cesena avanti solo di 9 lunghezze nello scontro diretto.

Insomma, anche per i forlivesi ancora tutte le possibilità sono aperte, nonostante un andamento discontinuo che ha visto Pinza e compagni ottenere scalpi pesanti e soffrire in altre situazioni, complici anche infortuni e assenze che hanno pesato sul percorso.

v. r.