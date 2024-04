Basket Divisione regionale 1, ore 21.15. Derby in casa Artusiana. Scirea, sprint salvezza

Stasera, alle ore 21.15, andrà in scena sul parquet di Forlimpopoli il derby tra Artusiana Forlimpopoli e Gaetano Scirea, una sfida storica del basket minore forlivese, che fa tornare alla mente vent’anni di scontri tra la serie D e la vecchia C2. E anche stavolta sarà uno scontro delicato e importante per le due formazioni, quando si è ormai giunti a metà del girone di ritorno di un campionato infinito.

Le due squadre arrivano al match in momenti e con umori diametralmente opposti: Forlimpopoli è reduce da due successi consecutivi contro Castel San Pietro e International Imola, con cui la truppa di coach Marcello Casadei sta provando a lasciare alle spalle il difficile inizio di 2024 caratterizzato da otto sconfitte su nove gare; Bertinoro, invece, sta disputando una stagione ondivaga ma pienamente in linea con gli obiettivi, anche se nell’ultima giornata Torelli e compagni hanno subìto una pesante battuta d’arresto in chiave salvezza, cadendo tra le mura amiche per 73-81 contro la Grifo Imola.

Diametralmente opposte sono anche le situazioni di classifica: se l’Artusiana sembra ormai condannata al limbo del centro classifica, ormai lontana dalla zona playoff, lo Scirea è appena due punti sopra all’ultimo posto playout e, di certo, dovrà dare il massimo per cercare di conquistare la salvezza diretta. Sarà verosimilmente una sfida equilibrata, tra il grande talento offensivo dei forlimpopolesi (che possono contare su giocatori come Colombo, Nucci e Cristofani), e la voglia dei bianconeri che vorranno anche riscattare la netta sconfitta (62-88) dell’andata e celebrare così due punti di platino per la classifica.

